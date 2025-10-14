Президент Чехії висловився щодо скандалу з давніми коментарями кандидата на очільника МЗС

Президент Чехії Петр Павел заявив, що не бачить у складі уряду країни лідера "Автомобілістів" Філіпа Турека, якщо підтвердиться автентичність його скандальних коментарів з минулого, знайдених ЗМІ.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Петр Павел сказав, що вважає недоречним висування на будь-яку міністерську посаду лідера "Автомобілістів", якщо факти з журналістського розслідування відповідають дійсності.

"Якщо виявиться, що висловлювання, які з’явились у ЗМІ, є справжніми – тоді, на мою думку, він не може претендувати на будь-яку міністерську посаду", – сказав президент.

Нагадаємо, скандал довкола Турека спалахнув минулої п’ятниці, коли видання Deník N опублікувало архів давніх, вже видалених дописів Турека в соціальних мережах з расистськими і сексистськими заявами.

Після того петиція проти призначення Турека до уряду, зокрема міністром закордонних справ, на цей час зібрала понад 5000 підписів; також лунають заклики до президента Петра Павела не затверджувати Турека на посаді.

На початку тижня очікуваний новий прем’єр, лідер ANO Андрей Бабіш зібрав лідерів "Автомобілістів" на переговори у зв’язку зі скандалом. Після зустрічі оголосили, що рішення про заміну кандидатури Філіпа Турека не ухвалювали.

Водночас журналісти Seznam Zprávу дізналися, що діалог про це нібито вже почався. Зокрема, Туреку можуть запропонувати посаду віцеспікера Палати депутатів.

Скандал може безпосередньо вплинути на формування уряду Бабіша: для уряду більшості йому потрібні у коаліції "Автомобілісти" та популісти "Свобода і пряма демократія" (SPD).

Вихідними лунали заяви, що "Автомобілісти" не погодяться на участь у коаліції, якщо Туреку відмовлять у міністерській посаді, проте схоже, що згодом у партії пом’якшили позицію з цього приводу.

Раніше Андрей Бабіш казав, що розраховує завершити переговори про формування коаліції до початку листопада.

