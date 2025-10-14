Президент Чехии высказался по поводу скандала с давними комментариями кандидата на главу МИД

Президент Чехии Петр Павел заявил, что не видит в составе правительства страны лидера "Автомобилистов" Филипа Турека, если подтвердится подлинность его скандальных комментариев из прошлого, найденных СМИ.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Петр Павел сказал, что считает неуместным выдвижение на любую министерскую должность лидера "Автомобилистов", если факты из журналистского расследования соответствуют действительности.

"Если окажется, что высказывания, которые появились в СМИ, настоящие – тогда, по моему мнению, он не может претендовать на любую министерскую должность", – сказал президент.

Напомним, скандал вокруг Турека вспыхнул в прошлую пятницу, когда издание Deník N опубликовало архив давних, уже удаленных сообщений Турека в социальных сетях с расистскими и сексистскими заявлениями.

После того петиция против назначения Турека в правительство, в частности министром иностранных дел, в настоящее время собрала более 5000 подписей; также звучат призывы к президенту Петру Павелу не утверждать Турека в должности.

В начале недели ожидаемый новый премьер, лидер ANO Андрей Бабиш собрал лидеров "Автомобилистов" на переговоры в связи со скандалом. После встречи объявили, что решение о замене кандидатуры Турека не принимали.

В то же время журналисты Seznam Zprávу узнали, что диалог об этом якобы уже начался. В частности, Туреку могут предложить должность вице-спикера Палаты депутатов.

Скандал может непосредственно повлиять на формирование правительства Бабиша: для правительства большинства ему нужны в коалиции "Автомобилисты" и популисты "Свобода и прямая демократия" (SPD).

В выходные звучали заявления, что "Автомобилисты" не согласятся на участие в коалиции, если Туреку откажут в министерской должности, однако похоже, что впоследствии в партии смягчили позицию по этому поводу.

Ранее Андрей Бабиш говорил, что рассчитывает завершить переговоры о формировании коалиции до начала ноября.

