Скандальная "Заря Немана" сетует на присутствие в Сейме Литвы украинского флага

В Литве партия "Заря Немана", потерявшая портфель министра культуры после заявлений Игнотаса Адомавичюса о Крыме, публично поднимает вопрос о том, почему в Сейме рядом с литовским триколором висит украинский флаг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В партии назвали неуютным то, что рядом с литовским флагом в Сейме представлен украинский.

"Сколько цветов у нас на флаге? Действительно неуютно, когда одни в комментариях спрашивают, какой на самом деле литовский флаг. В Сейме рядом висят флаги двух стран. Другие придумывают всяческие эпитеты – пятицветный, а может, азербайджанский – синий, красный, зеленый? Иногда дискуссии даже переходят в сторону насмешек, но так ли уж неправы те, кто возражает? Ведь они просят свой флаг, а не какой-нибудь российский? А на них нападают, будто кто-то размахивает красной тряпкой", – написали на странице партии "Зоря Ниману" в социальной сети Facebook.

"Поддержка Украины понятна, но действительно ли мы рядом со своим флагом юридически обязаны везде использовать флаг другого государства? Что мы можем сказать о ситуации с юридической точки зрения? Статья 12, часть 2 нашего закона допускает использование флагов других государств, но только временно", – подчеркнули в партии.

Несколько недель назад общество возмутилось тем, что в Министерстве культуры сняли украинские флаги. Позже выяснилось, что это было сделано по устному распоряжению тогдашнего министра, "неманца" Адомавичюса.

Между тем в ответ на подобный пост советник премьер-министра Игнас Добровольскас заверил, что украинский флаг в Сейме является символическим жестом поддержки и будет висеть столько, сколько потребуется.

"Украинские флаги могут висеть в Сейме столько, сколько потребуется. Это важный символический жест, с учетом того, что украинцы до сих пор вынуждены героически защищаться от неспровоцированной российской агрессии", – заявил Добровольскас.

Напомним, кандидатура назначенного на должность министра культуры представителя "Зари Немана" Игнотаса Адомавичюса возмутила литовское культурное сообщество.

После шквала критики Адомавичюсу (среди прочего, он засомневался с ответом, чей Крым) пришлось уходить в отставку.

В дополнение, оппозиция Литвы обратилась в спецслужбы из-за заявлений Адомавичюса о Крыме.

Лидера партии Ремигиюса Жемайтайтиса ранее обвиняли в антисемитизме. Кроме того, он позволял себе пренебрежительные комментарии в адрес Украины.