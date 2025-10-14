Скандальна румунська євродепутатка похизувалась візитом до посольства Ірану
Новини — Вівторок, 14 жовтня 2025, 18:16 —
Одіозна ультраправа євродепутатка Румунії Діана Шошоаке прийняла запрошення від посольства Ірану в Бухаресті та зустрілась із його послом.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в дописі Шошоаке на Facebook.
У повідомленні зазначається, що румунська євродепутатка відвідала посольство Ірану в Бухаресті у вівторок, під час чого "відбувся обмін думками щодо питань, що становлять спільний інтерес, та шляхів сприяння діалогу та співпраці в політичній, економічній та культурній сферах".
"Зустріч відбулась у позитивній атмосфері, що відображала взаємну повагу та бажання розвивати відносини на основі взаєморозуміння та спільних інтересів, а також були проаналізовані шляхи зміцнення двостороннього співробітництва в різних сферах", – ідеться в дописі.
Раніше Діана Шошоаке відзначилась неодноразовими візитами до посольства Росії в Румунії, які викликали підвищену увагу місцевих ЗМІ.
Діана Шошоаке відома численними скандальними заявами та вчинками, на додачу про тих, що згадуються у звинуваченнях. Вона зокрема відзначилася промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".
На батьківщині румунська євродепутатка перебуває під слідством за 11 злочинами, серед яких – пропаганда "культу воєнних злочинів" і заперечення Голокосту.
Шошоаке за рішенням СБУ заборонили в’їзд в Україну на три роки.