Скандальная румынская евродепутатка похвасталась визитом в посольство Ирана
Одиозная ультраправая евродепутатка Румынии Диана Шошоаке приняла приглашение от посольства Ирана в Бухаресте и встретилась с его послом.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в посте Шошоаке на Facebook.
В сообщении отмечается, что румынский евродепутат посетила посольство Ирана в Бухаресте во вторник, во время чего "состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим общий интерес, и путям содействия диалогу и сотрудничеству в политической, экономической и культурной сферах".
Фото: Facebook Дианы Шошоаке
"Встреча прошла в позитивной атмосфере, отражающей взаимное уважение и желание развивать отношения на основе взаимопонимания и общих интересов, а также были проанализированы пути укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах", – говорится в сообщении.
Ранее Диана Шошоаке отличилась неоднократными визитами в посольство России в Румынии, которые вызвали повышенное внимание местных СМИ.
Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками, в дополнение к тем, которые упоминаются в обвинениях. Она, в частности, отметилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".
На родине румынская евродепутат находится под следствием по 11 преступлениям, среди которых – пропаганда "культа военных преступлений" и отрицание Холокоста.
Шошоаке по решению СБУ запретили въезд в Украину на три года.