Скандальная румынская евродепутатка похвасталась визитом в посольство Ирана

Одиозная ультраправая евродепутатка Румынии Диана Шошоаке приняла приглашение от посольства Ирана в Бухаресте и встретилась с его послом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в посте Шошоаке на Facebook.

В сообщении отмечается, что румынский евродепутат посетила посольство Ирана в Бухаресте во вторник, во время чего "состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим общий интерес, и путям содействия диалогу и сотрудничеству в политической, экономической и культурной сферах".

Фото: Facebook Дианы Шошоаке

"Встреча прошла в позитивной атмосфере, отражающей взаимное уважение и желание развивать отношения на основе взаимопонимания и общих интересов, а также были проанализированы пути укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах", – говорится в сообщении.

Ранее Диана Шошоаке отличилась неоднократными визитами в посольство России в Румынии, которые вызвали повышенное внимание местных СМИ.

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками, в дополнение к тем, которые упоминаются в обвинениях. Она, в частности, отметилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".

На родине румынская евродепутат находится под следствием по 11 преступлениям, среди которых – пропаганда "культа военных преступлений" и отрицание Холокоста.

Шошоаке по решению СБУ запретили въезд в Украину на три года.