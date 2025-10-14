После уступки Лекорню социалисты обещают не голосовать за вотум недоверия правительству

Социалистическая партия Франции не будет поддерживать вотум недоверия правительству Себастьяна Лекорню после того, как он предложил заморозить спорную пенсионную реформу.

Как пишет "Европейская правда", об этом в эфире BFMTV сказал депутат от Социалистической партии Франции Лоран Бомель.

По словам Бомеля, социалисты не будут голосовать за вотум недоверия, выдвинутый другими партиями, и подавать собственный.

"Мы считаем, что с тех пор, как премьер-министр объявил о немедленном и полном приостановлении пенсионной реформы, подтвердил, что не будет применять статью 49.3, и что будет возможность провести дебаты, в которых последнее слово по вопросам налоговой справедливости и покупательной способности будет за парламентом, существуют условия для начала бюджетной дискуссии", – сказал он.

Депутат-социалист добавил, что это не означает поддержки проекта бюджета, подготовленного правительством Лекорню, и не исключил, что Социалистическая партия может выдвинуть дополнительные требования.

16 октября правопопулистское "Нацобъединение" Ле Пен-Барделли, ультралевая "Непокоренная Франция", коммунисты и "Зеленые" настроены выразить ему недоверие. Позиция Социалистической партии имеет решающее значение для результата голосования.

После повторного назначения на должность Себастьен Лекорню заявил, что единственной целью нового правительства будет "преодолеть политический кризис".

Читайте подробнее в статье, как Макрон теряет контроль во Франции и избежит ли он перевыборов.