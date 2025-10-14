Трамп поглузував з Макрона, бо він не стояв за ним на сцені

Президент США Дональд Трамп під час мирної конференції з питань Гази напередодні пожартував з приводу того, що французький лідер Емманюель Макрон вирішив не стояти за ним на сцені, а залишився в залі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Наприкінці пресконференції Трамп почав дякувати кільком лідерам, присутнім у залі, за їхні зусилля з досягнення перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС. Згадав він і президента Франції.

"Велике спасибі, Емманюелю. Мені здається, Емманюель стоїть десь позаду мене", – сказав президент США, озираючись назад.

Коли Трампу вказали, що Макрон сидить у залі, той пожартував: "Не можу повірити – ти сьогодні вирішив не привертати до себе уваги?" – на що інші лідери відреагували зі сміхом.

В оточенні Макрона сказали, що він свідомо відмовився від запрошення стояти позаду Дональда Трампа.

"Він не хотів стояти позаду лідера, який виступає. Це не те, чого французи очікують від свого президента", – повідомив BFMTV співрозмовник з Єлисейського палацу.

Нагадаємо, під час саміту в Єгипті Дональд Трамп також пожартував щодо розбіжностей з Іспанією стосовно витрат на оборону.

Крім того, він висловив упевненість, що угорський премʼєр Віктор Орбан, чия партія суттєво просіла в рейтингах, зможе перемогти на прийдешніх парламентських виборах.