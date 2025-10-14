Трамп подшутил над Макроном, потому что тот не стоял за ним на сцене
Президент США Дональд Трамп во время мирной конференции по вопросам Газы накануне пошутил по поводу того, что французский лидер Эмманюэль Макрон решил не стоять за ним на сцене, а остался в зале.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
В конце пресс-конференции Трамп начал благодарить нескольких лидеров, присутствующих в зале, за их усилия по достижению перемирия между Израилем и ХАМАС. Он упомянул и президента Франции.
"Большое спасибо, Эммануэль. Мне кажется, Эммануэль стоит где-то позади меня", – сказал президент США, оглядываясь назад.
Когда Трампу указали, что Макрон сидит в зале, тот пошутил: "Не могу поверить – ты сегодня решил не привлекать к себе внимания?" – на что другие лидеры отреагировали смехом.
В окружении Макрона сказали, что он сознательно отказался от приглашения стоять позади Дональда Трампа.
"Он не хотел стоять позади лидера, который выступает. Это не то, чего французы ожидают от своего президента", – сообщил BFMTV собеседник из Елисейского дворца.
Напомним, во время саммита в Египте Дональд Трамп также пошутил о разногласиях с Испанией по поводу расходов на оборону.
Кроме того, он выразил уверенность, что венгерский премьер Виктор Орбан, чья партия существенно просела в рейтингах, сможет победить на предстоящих парламентских выборах.