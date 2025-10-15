Свириденко: формується перша черга проєктів американсько-українського інвестфонду

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати й до нього формується перша черга потенційних проєктів.

Про це вона повідомила у соцмережах по завершенню зустрічі із американським міністром фінансів Скоттом Бессентом, передає "Європейська правда".

Після зустрічі із Бессентом Свириденко заявила про продовження діалогу лідерів України та США. Вона наголосила: американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати.

"Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування Фонду, але вже сьогодні формується перший "пайплайн" потенційних проєктів. Зосередилися на першочергових проєктах в критичних мінералах, енергетиці, та інфраструктурі", – поділилися прем’єрка.

Свириденко та Бессент обговорили також співпрацю заради енергетичної безпеки Європи.

"Росія має втратити будь-які важелі впливу на наших партнерів та канали заробітку грошей для продовження війни проти України. Маємо чіткі пропозиції, як це зробити спільно з міжнародними партнерами", – зазначила вона.

Також вона подякувала Бессенту за позицію працювати разом з країнами G7 для тиску на РФ та інші країни, які спонсорують російські злочини через купівлю російської нафти.

Нагадаємо, у травні Україна затвердила ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Сторони прагнули запустити фонд до кінця 2025 року.

17 вересня Міжнародна фінансова корпорація розвитку США зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн, і Україна подвоїть цей внесок.

