Свириденко: формируется первая очередь проектов американо-украинского инвестфонда

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работать и к нему формируется первая очередь потенциальных проектов.

Об этом она сообщила в соцсетях по завершении встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом, передает "Европейская правда".

После встречи с Бессентом Свириденко заявила о продолжении диалога лидеров Украины и США. Она подчеркнула: американо-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работать.

"Остается еще несколько важных решений для полного функционирования Фонда, но уже сегодня формируется первый „пайплайн" потенциальных проектов. Сосредоточились на первоочередных проектах в критических минералах, энергетике и инфраструктуре", – поделилась премьер.

Свириденко и Бессент обсудили также сотрудничество ради энергетической безопасности Европы.

"Россия должна потерять любые рычаги влияния на наших партнеров и каналы заработка денег для продолжения войны против Украины. У нас есть четкие предложения, как это сделать совместно с международными партнерами", – отметила она.

Также она поблагодарила Бессента за позицию работать вместе со странами G7 для давления на РФ и другие страны, которые спонсируют российские преступления через покупку российской нефти.

Напомним, в мае Украина утвердила ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Стороны стремились запустить фонд до конца 2025 года.

17 сентября Международная финансовая корпорация развития США сделала инвестиционное обязательство в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн, и Украина удвоит этот вклад.

