В Италии произошли столкновения на пропалестинском шествии против матча с Израилем

Тысячи пропалестинских демонстрантов вечером во вторник, 14 октября, прошли маршем в северном итальянском городе Удине перед началом отборочного матча Чемпионата мира по футболу между Италией и Израилем.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По предварительным оценкам полиции, в марше приняли участие более 5 тысяч человек. Он прошел по центру города перед началом матча на стадионе "Фриули", который Италия выиграла со счетом 3:0, начавшегося в 20:45 по местному времени.

Фото: Reuters

Организаторы протеста призвали мировую футбольную федерацию ФИФА запретить Израилю участвовать во всех соревнованиях, заявив, что команда поддерживает "политику оккупации" палестинских территорий.

Протестующие несли 18-метровый палестинский флаг и большой красный баннер с лозунгом демонстрации "Покажите Израилю красную карточку".

Фото: Reuters

В конце марша некоторые протестующие бросали петарды и барьеры для контроля толпы в полицию, которая ответила на это водометами и слезоточивым газом.

В своем заявлении государственная телерадиокомпания RAI сообщила, что один из ее журналистов был ранен ударом камня и доставлен в больницу.

Информационное агентство Ansa сообщило, что во время столкновений был ранен еще один журналист, а некоторые полицейские также получили медицинскую помощь.

Фото: Reuters

"То, что произошло сегодня вечером, является неприемлемым. Наш город решительно осуждает насилие, которое произошло на улицах в конце демонстрации", – заявил мэр Альберто Феличе Де Тони.

Итальянская федерация футбола сообщила, что на матч против Израиля было продано чуть более 9 тысяч билетов, что значительно меньше и так сокращенной вместимости стадиона в 16 тысяч мест.

Некоторые магазины не открывались в течение всего дня, а другие закрылись во второй половине дня, когда началась акция протеста, из-за опасений относительно возможных повреждений после насилия во время демонстраций в Италии в течение последних недель.

Как отмечается, в день матча было запрещено подавать еду и напитки в стеклянных, керамических или жестяных емкостях, а снаружи общественных заведений необходимо было убрать уличную мебель.

Фото: Reuters

Напомним, 13 октября американский президент Дональд Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газы между Израилем и группировкой ХАМАС.

Подписание состоялось во время международного саммита, который Египет принял по этому случаю. На событии присутствовали также лидеры европейских стран.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что считает войну в Газе официально завершенной.

Выступая в парламенте Израиля, он заявил, что после завершения войны в Газе следует сосредоточиться на завершении войны России против Украины.