Вучич попросив ЄС звільнити Сербію від тарифів на сталь

Президент Сербії Александар Вучич на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив про прохання звільнити його країну від тарифів на сталь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1.

Вучич сказав, що Сербія зіткнулася з "важкою" ситуацією в енергетичному секторі, і що санкції США проти NIS означають, що компанія де-факто перебуває під європейськими санкціями.

"Я сподіваюся, що ми матимемо підтримку ЄС з усіх питань, важливих для енергетичної стабільності", – сказав Вучич.

Він також говорив про європейські квоти і тарифи на сталь і повідомив, що вчора направив лист президентці ЄК з проханням полегшити ситуацію для Сербії, коли мова йде про сталь.

"Я знаю, що ЄС не може звільнити Сербію, хоча вчора ввечері я подав лист з проханням звільнити Сербію від тарифів на сталь, але я також просив і вірю, що Європейська комісія знайде спосіб хоча б трохи полегшити статус країн-кандидатів і полегшити ситуацію в цьому питанні", – сказав він.

Вучич підкреслив, що зима не буде простою і легкою, додавши, що в залежності від того, як підуть справи, "це буде важка політична зима для нас".

"І в цьому питанні ми будемо тісно і, я вірю, успішно співпрацювати з людьми з Європейського Союзу", – сказав Вучич.

Як повідомлялося, план захисту сталеливарної промисловості ЄС, який презентувала Європейська комісія 7 жовтня, що передбачає зменшити на 47% існуючі квоти на імпорт сталі у ЄС та подвоїти мита на поставки понад ці квоти, не скасовує чинні преференції, надані Україні, і не зашкодить її торгівлі з Євросоюзом.