Вучич попросил ЕС освободить Сербию от тарифов на сталь

Президент Сербии Александар Вучич на встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил о просьбе освободить его страну от тарифов на сталь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1.

Вучич сказал, что Сербия столкнулась с "тяжелой" ситуацией в энергетическом секторе, и что санкции США против NIS означают, что компания де-факто находится под европейскими санкциями.

"Я надеюсь, что мы будем иметь поддержку ЕС по всем вопросам, важным для энергетической стабильности", – сказал Вучич.

Он также говорил о европейских квотах и тарифах на сталь и сообщил, что вчера направил письмо президенту ЕК с просьбой облегчить ситуацию для Сербии, когда речь идет о стали.

"Я знаю, что ЕС не может освободить Сербию, хотя вчера вечером я подал письмо с просьбой освободить Сербию от тарифов на сталь, но я также просил и верю, что Европейская комиссия найдет способ хотя бы немного облегчить статус стран-кандидатов и облегчить ситуацию в этом вопросе", – сказал он.

Вучич подчеркнул, что зима не будет простой и легкой, добавив, что в зависимости от того, как пойдут дела, "это будет тяжелая политическая зима для нас".

"И в этом вопросе мы будем тесно и, я верю, успешно сотрудничать с людьми из Европейского Союза", – сказал Вучич.

Как сообщалось, план защиты сталелитейной промышленности ЕС, который представила Европейская комиссия 7 октября в Страсбурге, предусматривающий уменьшить на 47% существующие квоты на импорт стали в ЕС и удвоить пошлины на поставки сверх этих квот, не отменяет действующие преференции, предоставленные Украине и не повредит ее торговле с Евросоюзом.