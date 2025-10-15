Віткофф заперечив, що йде з Білого дому

Спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф сказав, що не планує йти у відставку найближчим часом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Віткофф прокоментував статтю на порталі Middle East Eye, де з посиланням на два неназвані джерела стверджувалось, що посланник поанує піти з адміністрації Трампа.

У матеріалі стверджувалось, що посланник президента США нібито планує зосередитись на своєму бізнесі після "виснажливого" графіка дипломатичних поїздок на Близькому Сході.

"Цей матеріал є на 100% фейковим і має бути негайно спростованим", – написав Віткофф на Х.

Він додав, що "максимально залучений до мирного процесу" на Близькому Сході та "продовжує з гордістю служити президенту Сполучених Штатів".

Стів Віткофф, як відомо, був призначений Трампом для допомоги у врегулюванні близькосхідного конфлікту і відіграв роль в укладенні мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС.

Крім того, Віткоффу доручили роль комунікатора з Росією в межах пошуку мирного врегулювання російської агресії проти України.