Виткофф опроверг, что уходит из Белого дома

Специальный посланник президента США Стивен Виткофф сказал, что не планирует уходить в отставку в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Виткофф прокомментировал статью на портале Middle East Eye, где со ссылкой на два неназванных источника утверждалось, что посланник планирует уйти из администрации Трампа.

В материале утверждалось, что посланник президента США якобы планирует сосредоточиться на своем бизнесе после "изнурительного" графика дипломатических поездок на Ближнем Востоке.

"Этот материал является на 100% фейковым и должен быть немедленно опровергнут", – написал Виткофф на Х.

Он добавил, что "максимально вовлечен в мирный процесс" на Ближнем Востоке и "продолжает с гордостью служить президенту Соединенных Штатов".

Стив Виткофф, как известно, был назначен Трампом для помощи в урегулировании ближневосточного конфликта и сыграл роль в заключении мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.

Кроме того, Виткоффу поручили роль коммуникатора с Россией в рамках поиска мирного урегулирования российской агрессии против Украины.