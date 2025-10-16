У Придністровʼя дуже скоро пустять газ

Постачання газу до невизнаного Придністровʼя, де з початку жовтня тривав режим економії, відновиться з пʼятниці.

Як пише "Європейська правда", про це в Telegram повідомив керівник енергетичної компанії Moldovagaz Вадим Чебан.

За словами Чебана, з 17 жовтня відновлюються "повноцінні поставки природного газу" до Придністровʼя "в контрактних обсягах, необхідних для забезпечення потреб усіх категорій споживачів".

"Це дозволить відновити подачу гарячої води і приступити до початку опалювального періоду", – додав він.

Нагадаємо, з 2 жовтня у невизнаному Придністров’ї запровадили режим економії газу на два тижні. Наскільки відомо, це пов’язано з черговою заміною компанії, через яку Росія забезпечує регіон газом.

З кінця зими 2025 року – після того, як регіон місяць виживав без газу – постачання російського газу до Придністров’я забезпечується за заплутаною непрозорою схемою, яку умовно називають "угорською"; посередником досі виступала компанія, зареєстрована в ОАЕ.

У Тирасполі стверджують, що газ оплачується за рахунок кредиту від РФ.

У розпал газової кризи ЄС запропонував Придністров’ю допомогу під певні умови, але в Тирасполі її відхилили на користь домовленості з Росією. Зауважимо, її реалізація була б неможливою без згоди офіційного Кишинева, і це дало Молдові додатковий важіль впливу на де-факто владу Придністров’я.

Детальніше на цю тему – у статті Придністров'ю готують деокупацію. Що дає підстави чекати на швидке об'єднання Молдови.