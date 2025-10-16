В Приднестровье очень скоро пустят газ

Поставки газа в непризнанное Приднестровье, где с начала октября продолжался режим экономии, возобновятся с пятницы.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Telegram сообщил руководитель энергетической компании Moldovagaz Вадим Чебан.

По словам Чебана, с 17 октября возобновляются "полноценные поставки природного газа" в Приднестровье "в контрактных объемах, необходимых для обеспечения потребностей всех категорий потребителей".

"Это позволит возобновить подачу горячей воды и приступить к началу отопительного периода", – добавил он.

Напомним, со 2 октября в непризнанном Приднестровье ввели режим экономии газа на две недели. Насколько известно, это связано с очередной заменой компании, через которую Россия обеспечивает регион газом.

С конца зимы 2025 года – после того, как регион месяц выживал без газа – поставки российского газа в Приднестровье обеспечиваются по запутанной непрозрачной схеме, которую условно называют "венгерской"; посредником до сих пор выступала компания, зарегистрированная в ОАЭ.

В Тирасполе утверждают, что газ оплачивается за счет кредита от РФ.

В разгар газового кризиса ЕС предложил Приднестровью помощь под определенные условия, но в Тирасполе ее отклонили в пользу договоренности с Россией. Заметим, ее реализация была бы невозможной без согласия официального Кишинева, и это дало Молдове дополнительный рычаг влияния на де-факто власть Приднестровья.

