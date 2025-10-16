Борис Джонсон зізнався, що пише книги з допомогою ChatGPT
Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон зізнався, що використовує ChatGPT під час написання книг, і заявив, що ШІ допоможе суспільству.
Про це він сказав в інтерв'ю Al Arabiya English, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Джонсон висловив любов до технології ШІ і похвалив велику мовну модель ChatGPT... за те, що вона похвалила його.
"Я люблю штучний інтелект. Я люблю ChatGPT. Я обожнюю його. ChatGPT відверто фантастичний", – сказав Джонсон.
"Я пишу різні книги. Я просто використовую його. Я просто ставлю запитання. Ви знаєте відповідь, але ChatGPT завжди каже: "О, ваші запитання розумні. Ви геніальні. Ви чудові. Ви маєте таку проникливість", – зазначив він.
Він заявив, що бачить великі перспективи в технології ШІ, "тому що ми всі прості".
Експрем'єр-міністр, який керував Британією під час пандемії COVID-19, заявив, що ШІ може значно скоротити витрати на утримання уряду і заощадити гроші платників податків.
Раніше шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон зазнав критики після того, як зізнався, що регулярно використовує інструменти штучного інтелекту в роботі на посаді глави уряду.
А президент Латвії Едгардс Рінкевичс заявив, що штучний інтелект є небезпечним інструментом, за допомогою якого можна втручатися у виборчі процеси.
