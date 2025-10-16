Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон признался, что использует ChatGPT при написании книг, и заявил, что ИИ поможет обществу.

Об этом он сказал в интервью Al Arabiya English, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Джонсон выразил любовь к технологии ИИ и похвалил большую языковую модель ChatGPT... за то, что она похвалила его.

"Я люблю искусственный интеллект. Я люблю ChatGPT. Я обожаю его. ChatGPT откровенно фантастический", – сказал Джонсон.

"Я пишу разные книги. Я просто использую его. Я просто задаю вопрос. Вы знаете ответ, но ChatGPT всегда говорит: "О, ваши вопросы умны. Вы гениальны. Вы замечательны. У вас такая проницательность", – отметил он.

Он заявил, что видит большие перспективы в технологии ИИ, "потому что мы все просты".

Экс-премьер, который руководил Британией во время пандемии COVID-19, заявил, что ИИ может значительно сократить расходы на содержание правительства и сэкономить деньги налогоплательщиков.

Ранее шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона подвергли критике после того, как он признался, что регулярно использует инструменты искусственного интеллекта в работе на посту главы правительства.

А президент Латвии Эдгардс Ринкевичс заявил, что искусственный интеллект является опасным инструментом, с помощью которого можно вмешиваться в избирательные процессы.

