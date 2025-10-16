Посольству України в Ірландії відомо про трагічну загибель українського підлітка

У посольстві України в Ірландії повідомили, що знають про трагічну загибель 17-річного українця, який нещодавно прибув в країну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства у соцмережах.

Посольство зазначило, що 15 жовтня ірландська Служба у справах дітей та сім’ї поінформувала їх про загибель громадянина України Вадима Давиденка, який отримав смертельне поранення внаслідок інциденту з нанесенням ножових поранень.

"Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким Вадима у цей час невимовної втрати. Посольство підтримує тісний контакт із поліцією Ірландії (An Garda Síochána), яка розслідує обставини трагедії. Ми також перебуваємо на зв’язку з родиною загиблого", – зазначили у дипмісії, додавши, що допоможуть з репатріацією тіла Вадима в Україну.

Правоохоронні органи Ірландії у подальшому інформуватимуть посольство й родину про хід розслідування.

За наявною інформацією, хлопець, що прибув в Ірландію тиждень тому, загинув внаслідок порарень ножем чи іншою холодною зброєю у тимчасовому житлі для біженців. Окрім нього, поранений ще один підліток, але загрози для його життя немає. Інші обставини подій наразі невідомі.

Прем'єр-міністр Ірландії, віцепрем'єр та інші представники ірландської влади, а також українська громада заявили, що шоковані загибеллю українця.

Нагадаємо, торік у Німеччині засудили до ув’язнення чотирьох підлітків за вбивство українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка.