Посольству Украины в Ирландии известно о трагической гибели украинского подростка

В посольстве Украины в Ирландии сообщили, что знают о трагической гибели 17-летнего украинца, который недавно прибыл в страну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства в соцсетях.

Посольство отметило, что 15 октября ирландская Служба по делам детей и семьи проинформировала их о гибели гражданина Украины Вадима Давиденко, который получил смертельное ранение в результате инцидента с нанесением ножевых ранений.

"Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Вадима в это время невыразимой утраты. Посольство поддерживает тесный контакт с полицией Ирландии (An Garda Síochána), которая расследует обстоятельства трагедии. Мы также находимся на связи с семьей погибшего", – отметили в дипмиссии, добавив, что помогут с репатриацией тела Вадима в Украину.

Правоохранительные органы Ирландии в дальнейшем будут информировать посольство и семью о ходе расследования.

По имеющейся информации, парень, прибывший в Ирландию неделю назад, погиб в результате ранений ножом или другим холодным оружием во временном жилье для беженцев. Кроме него, ранен еще один подросток, но угрозы для его жизни нет. Другие обстоятельства событий пока неизвестны.

Премьер-министр Ирландии, вице-премьер и другие представители ирландских властей, а также украинская община заявили, что шокированы гибелью украинца.

Напомним, в прошлом году в Германии приговорили к тюремному заключению четырех подростков за убийство украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко.