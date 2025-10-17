Чому США знову дають зброю Україні і чому це пов’язано з НАТО

Переговори НАТО у Брюсселі довели, що США повертаються в російсько-українську війну, причому повертаються на нашому боці. Очільник Пентагону Піт Гегсет, який був ключовим критиком підтримки України, повністю переглянув цю позицію.

Очевидно – реагуючи на еволюцію думки самого Дональда Трампа.

Але найголовнішим аргументом для зміни американської позиції і одночасно здобутком зустрічі у Брюсселі стала домовленість про участь більшості держав НАТО у закупівлі в США озброєння для України, включаючи далекобійну зброю. Втім, ключові європейські держави Альянсу, за винятком Німеччини, лишилися за межами цієї програми, і кожна має свої причини.

Про все це та про спроби Києва знайти $60 млрд для фінансування власних воєнних потреб на 2026 рік – у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Мільярди для Трампа, зброя для України. Як у НАТО готують підтримку для ЗСУ у 2026 році. Далі – коротко, про що йдеться.

Міністерська зустріч НАТО була перш за все присвячена американській зброї.

А генсек Альянсу Марк Рютте поспішив запевнити журналістів: Америка повернулася.

Йдеться про поступову зміну політики США щодо України та постачання їй зброї, виробленої в США, для опору російській агресії. Коригування позиції Вашингтона з цього приводу тривало вже кілька місяців, але восени, схоже, пройшло точку неповернення.

Одним із символів, або ж втілень антиукраїнських настроїв став призначений Трампом очільник Пентагону Піт Гегсет, який ще під час першого візиту до Брюсселя у лютому 2025 року раптом виступив проти відновлення кордонів України в обрисах до 2014 року та проти вступу України до НАТО. Також саме Гегсет стояв за частиною припинень постачання зброї для ЗСУ.

15 жовтня у Брюсселі Піт Гегсет прийшов на засідання "Рамштайну", де сидів поруч з головуючою Великою Британією. Він також відвідав Раду Україна-НАТО, яку раніше ігнорував.

А ще – підтримав постачання зброї Україні.

"Якщо ми чогось навчилися за президентства Трампа, то це активне застосування принципу "мир завдяки силі". Мир досягається тоді, коли ти сильний", – заявив Гегсет перед початком засідання.

Розгадка причини настільки карколомних змін є простою.

Її основа – ініціатива PURL (скорочення від Prioritized Ukraine Requirements List, або Перелік пріоритетних потреб України). За цією пропозицією, союзники по НАТО, а також держави-партнери Альянсу на добровільній основі виділяють гроші, які потім витрачаються на закупівлю зброї в США за переліком, який формує Україна.

Ця фінансова ідея виявилася дуже привабливою для уряду США. Настільки привабливою, що тепер Дональд Трамп спокійно визнає, що Україна хоче піти в наступ – і, схоже, готовий це підтримати.

Утім, фінансовий стимул працює лише тоді, коли він забезпечений фінансуванням.

Із цим у PURL не відразу все було добре. Ще на ранок 15 жовтня було лише шість держав, які взяли на себе зобов'язання фінансувати цю програму, а протягом одного дня їхня кількість зросла до 17 країн.

До речі, одна з особливостей PURL – щомісячні внески.

Утім, американська зброя не вирішує усього.

Тож в українському уряді розраховують, що наступного року оборонне фінансування України помітно зросте, і це дозволить Києву перебрати ініціативу. Саме це був основний меседж міністра оборони Дениса Шмигаля в усіх публічних виступах у НАТО і, напевно, у більших деталях – також на закритих дискусіях.

Шмигаль пропонує вивести фінансування ЗСУ на той рівень, який має російська армія.

Україна за роки війни отримала унікальний бойовий досвід і дійсно стала одним зі стовпів європейської безпеки – але це доповнює потужності Альянсу, а не замінює їх. Історія про те, як Альянс на запит ЗСУ розробляє озброєння для боротьби не лише з "Шахедами", а й із КАБами, ілюструє це якнайкраще.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Мільярди для Трампа, зброя для України. Як у НАТО готують підтримку для ЗСУ у 2026 році.