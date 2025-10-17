Почему США снова дают оружие Украине и почему это связано с НАТО

Переговоры НАТО в Брюсселе доказали, что США возвращаются в российско-украинскую войну, причем возвращаются на нашей стороне. Глава Пентагона Пит Хэгсет, который был ключевым критиком поддержки Украины, полностью пересмотрел эту позицию.

Очевидно – реагируя на эволюцию мнения самого Дональда Трампа.

Но самым главным аргументом для изменения американской позиции и одновременно достижением встречи в Брюсселе стала договоренность об участии большинства государств НАТО в закупке в США вооружения для Украины, включая дальнобойное оружие. Впрочем, ключевые европейские государства Альянса, за исключением Германии, остались за пределами этой программы, и у каждого есть свои причины.

Но самым главным аргументом для изменения американской позиции и одновременно достижением встречи в Брюсселе стала договоренность об участии большинства государств НАТО в закупке в США вооружения для Украины, включая дальнобойное оружие. Впрочем, ключевые европейские государства Альянса, за исключением Германии, остались за пределами этой программы, и у каждого есть свои причины.

Министерская встреча НАТО была прежде всего посвящена американскому оружию.

А генсек Альянса Марк Рютте поспешил заверить журналистов: Америка вернулась.

Речь идет о постепенном изменении политики США в отношении Украины и поставках ей оружия, произведенного в США, для сопротивления российской агрессии. Корректировка позиции Вашингтона по этому поводу продолжалась уже несколько месяцев, но осенью, похоже, прошла точка невозврата.

Одним из символов или воплощений антиукраинских настроений стал назначенный Трампом глава Пентагона Пит Хэгсет, который еще во время первого визита в Брюссель в феврале 2025 года внезапно выступил против восстановления границ Украины в очертаниях до 2014 года и против вступления Украины в НАТО. Также именно Хэгсет стоял за частью прекращения поставок оружия для ВСУ.

15 октября в Брюсселе Пит Хегсет пришел на заседание "Рамштайна", где сидел рядом с председательствующей Великобританией. Он также посетил Совет Украина-НАТО, который ранее игнорировал.

А еще – поддержал поставки оружия Украине.

"Если мы чему-то научились при президентстве Трампа, так это активному применению принципа "мир через силу". Мир достигается тогда, когда ты силен", – заявил Хегсет перед началом заседания.

Расшифровка причины столь кардинальных изменений проста.

Ее основа – инициатива PURL (сокращение от Prioritized Ukraine Requirements List, или Перечень приоритетных потребностей Украины). По этому предложению, союзники по НАТО, а также государства-партнеры Альянса на добровольной основе выделяют деньги, которые затем тратятся на закупку оружия в США по перечню, который формирует Украина.

Эта финансовая идея оказалась очень привлекательной для правительства США. Настолько привлекательной, что теперь Дональд Трамп спокойно признает, что Украина хочет перейти в наступление – и, похоже, готов это поддержать.

Впрочем, финансовый стимул работает только тогда, когда он обеспечен финансированием.

С этим у PURL не сразу все было хорошо. Еще утром 15 октября было только шесть государств, которые взяли на себя обязательства финансировать эту программу, а в течение одного дня их количество выросло до 17 стран.

Кстати, одна из особенностей PURL – ежемесячные взносы.

Впрочем, американское оружие не решает всего.

Поэтому в украинском правительстве рассчитывают, что в следующем году оборонное финансирование Украины заметно возрастет, и это позволит Киеву перехватить инициативу. Именно это было основным месседжем министра обороны Дениса Шмыгаля во всех публичных выступлениях в НАТО и, наверное, в больших деталях – также на закрытых дискуссиях.

Шмыгаль предлагает вывести финансирование ВСУ на тот уровень, который имеет российская армия.

Украина за годы войны получила уникальный боевой опыт и действительно стала одним из столпов европейской безопасности – но это дополняет мощности Альянса, а не заменяет их. История о том, как Альянс по запросу ВСУ разрабатывает вооружение для борьбы не только с "Шахедами", но и с КАБами, иллюстрирует это как нельзя лучше.

