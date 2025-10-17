Экс-советнику Трампа по нацбезопасности выдвинули подозрение

Федеральный большой суд присяжных в штате Мэриленд выдвинул обвинительный акт бывшему советнику по национальной безопасности Дональда Трампа Джону Болтону.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Болтона обвиняют в неправильном обращении с секретной информацией.

Сейчас в отношении него есть 18 пунктов обвинений:

о передаче информации о национальной обороне: 8;

о хранении информации о национальной обороне: 10.

По словам прокуроров, Болтон якобы хранил и делился с членами семьи цифровыми дневниками своих действий, которые содержали "секретные материалы" со времен, когда он был советником по национальной безопасности.

Обвинение является результатом уголовного расследования, которое началось в 2022 году после того, как электронная почта Болтона была взломана Ираном.

Прокуроры отметили, что во время пребывания в должности советника по национальной безопасности Болтон поделился "более тысячей страниц информации о своей повседневной деятельности" с двумя людьми, которые не имеют полномочий на такую тайну. Оба, согласно следствию, были связаны с Болтоном и не имели доступа к секретной информации.

Также в обвинении говорится, что дома у Болтона нашли распечатки записей из "дневника".

Болтон в ответ на это отметил, что стал последней мишенью Трампа в его политике использования Министерства юстиции как оружия.

"Эти обвинения касаются не только его внимания ко мне или моим дневникам, но и его интенсивных усилий, направленных на запугивание своих оппонентов, чтобы гарантировать, что только он сам определяет, что говорить о его поведении. Несогласие и разногласия являются основой конституционной системы Америки и имеют жизненно важное значение для нашей свободы. Я с нетерпением жду борьбы за защиту своего законного поведения и разоблачения его злоупотребления властью", – заявил он.

Тем временем Трамп на пресс-конференции в Белом доме также прокомментировал эту ситуацию.

"Он, знаете, плохой человек. Я думаю, что он плохой парень", – сказал американский президент, когда ему сообщили об обвинительном приговоре.

Как известно, Болтон был уволен из команды первой президентской каденции Трампа в 2019 году. В своих мемуарах "Комната, где это произошло" в 2020-м он рассказал об этой работе и изобразил Трампа как плохо осведомленного о геополитике, чьи решения были продиктованы желанием переизбраться еще раз.

Белый дом тогда подал иск, чтобы не допустить публикации книги, аргументируя это тем, что она содержала секретную информацию. Суд отклонил такой запрос, и книга вышла.

В августе сотрудники ФБР приходили с обыском в дом Болтона в Мэриленде и его офис в Вашингтоне, ища доказательства возможных нарушений – удержание или изъятие засекреченной информации без соответствующих для этого разрешений.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс тогда подтвердил расследование в отношении Болтона, но отрицал, что оно является местью за его критику в адрес Трампа.

Также стало известно, что после ответных призывов Трампа выдвинули обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Это произошло за считанные дни до завершения срока давности.

