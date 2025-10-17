Польские пограничники обнаружили тоннель под забором на границе с Беларусью

Неизвестные прокопали тоннель на несколько десятков метров под забором на границе Польши и Беларуси.

Об обнаруженной польскими пограничниками находке сообщил глава МВД Польши Марчин Кервиньский в соцсети Х, передает "Европейская правда".

По словам министра, подкоп начинался на белорусской стороне и заканчивался примерно в 20 метрах от забора на польской стороне.

"Офицеры Пограничной службы Подляшья обнаружили тоннель под забором на польско-белорусской границе. Подкоп начинался в Беларуси и заканчивался примерно в 20 метрах по польскую сторону границы. Благодаря современным электронным системам на ограждении польско-белорусская граница эффективно защищена!" – заявил Кервиньский.

‼️ Funkcjonariusze @podlaski_sg odkryli tunel pod barierą na polsko-białoruskiej granicy. Podkop zaczynał się na 🇧🇾i kończył około 20 m od granicy po 🇵🇱 stronie. Dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym na barierze granica polsko-białoruska jest skutecznie chroniona! pic.twitter.com/OSBovY5Mkf – Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 17, 2025

Как польские власти, так и Европейский Союз неоднократно обвиняли власти Беларуси в использовании мигрантов как политического оружия для провоцирования кризиса на границе.

В связи с этим Польша создала на границе с Беларусью временную буферную зону, действие которой продлили до декабря 2025 года. Забор на границе возвели, чтобы противодействовать нелегальной миграции.

В начале октября в Латвии задержали россиянина, который прорезал дыру в заборе для пересечения границы.