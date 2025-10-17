СМИ: швейцарская полиция задержала мужчину, напавшего на украиноязычную семью

Швейцарская полиция задержала мужчину из Латвии после того, как 13 октября он напал на украиноязычную семью в поезде из Интерлакена в Шпиц.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kyiv Post.

Украинка Елена Дудник, которая опубликовала видео инцидента в Instagram, рассказала, что мужчина оскорблял и угрожал семье, ударил ее мужа и использовал ненормативную лексику.

"Я ехала с мужем и сыном (1 год и 10 месяцев) в поезде, и мы сидели напротив этих "людей", если их можно назвать людьми! Конфликт начался из-за того, что этот человек услышал, как я разговариваю с мужем на украинском языке! Мой муж родился в Швейцарии, имеет швейцарское гражданство и прекрасно понимает украинский язык, а его родители родом из Беларуси", – написала Дудник.

Она добавила: "Потом было физическое нападение, драка, вызвали полицию! Я хочу, чтобы эта ситуация получила огласку. Я рассчитываю на швейцарскую полицию и власти, потому что следующая украинская семья может оказаться на нашем месте!"

Другие пользователи Instagram прокомментировали видео, заявив, что узнали мужчину. Рада Радмилевич написала, что это Александр Вабикс, родом из Риги, живет в Цюрихе и может иметь несколько аккаунтов в социальных сетях.

Другая пользовательница, Эльвира, рассказала, что Вабикс напал на ее семью на бернском вокзале в июне 2025 года, угрожая украинцам, пугая детей и используя вульгарную лексику.

Полиция кантона Берн подтвердила инцидент и сообщила, что Вабикс был задержан – при этом власти отметили, что он не имеет швейцарского гражданства.

Его партнерша – украинка из Одессы, которая имеет статус беженки в Швейцарии.

Открытые источники разведки, в частности проект Molfar, сообщают, что Вабикс имеет историю агрессивного поведения в отношении украиноязычных.

Он публиковал фотографии в футболке с надписью "Россия в моем сердце" и татуировкой матрешки на руке. Он учился в Лондонском колледже компьютерных и управленческих наук и Кентерберийском университете Крайст-Черч и, как сообщается, работал поваром.

Представитель МИД Украины ранее отметил, что Украина обратилась к швейцарским правоохранительным органам с просьбой расследовать этот инцидент и обеспечить привлечение виновных к ответственности.

В феврале информировали, что в Праге расследовали дело водителя трамвая, который набросился на семью украинцев с маленьким ребенком, якобы испачкавшим сиденье, и грубо прогнал их из общественного транспорта.