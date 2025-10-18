Трамп видит шанс "завершить войну" уже в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит шанс достичь соглашения о прекращении российско-украинской войны в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Axios.

Трамп сказал, что верит в возможность прекратить войну в Украине в ближайшее время, возможно даже до того, как он встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в конце октября.

"Если проявить гибкость, думаю, у нас очень хороший шанс положить конец этой войне", – добавил он.

Также Трамп снова заговорил о вере в то, что правитель России заинтересован в завершении войны, и что Украине и РФ "нужно договариваться".

Как известно, 17 октября Зеленский отправился на встречу в Белый дом по приглашению Дональда Трампа. Это произошло после их двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы. Ожидалось, что одним из ключевых вопросов будет возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

Собеседник в делегации рассказал, что президент Украины прибыл на встречу с картами, чтобы показать уязвимые точки российского ОПК и экономики.

Зеленский сказал, что предложит Дональду Трампу соглашение о получении крылатых ракет Tomahawk в обмен на украинские беспилотные системы.

Накануне встречи Трамп позвонил Владимиру Путину, после чего сказал, что тому "не нравится" перспектива предоставления Украине Tomahawk, и сказал, что вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов наверняка не актуальны.

При этом глава Белого дома признает, что Путин, возможно, пытается затянуть время.