СМИ: Трамп дал понять, что не предоставит Tomahawk, разговор с Зеленским был напряженным

Президент США Дональд Трамп в закрытом разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским дал понять, что пока не рассматривает предоставление Украине ракет Tomahawk; в целом встреча была довольно напряженной.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Несколько собеседников рассказали, что разговор лидеров за закрытыми дверями, в присутствии топ-советников, был "напряженным, искренним и местами некомфортным".

По словам собеседников, Трамп дал понять, что не предоставит Украине дальнобойные ракеты.

Один из чиновников говорит, что у Трампа якобы сложилось впечатление, что Украина хочет "эскалировать и продолжать войну", и он "беспокоится о потенциальных потерях во время тяжелой зимы".

Трамп якобы сказал своему окружению, что его мнение, что России и Украине нужно "договориться и остановиться там, где они есть", обусловлено "реалиями" ситуации, и что "уже было слишком много разрушений и слишком много убийств".

Axios в своей публикации тоже пишет об отказе Трампа в предоставлении ракет. Он якобы подтвердил интерес США к украинским беспилотникам, но сказал, что Штатам нужны имеющиеся Tomahawk "для собственной безопасности" и дал понять, что в ближайшее время явно не собирается их предоставлять.

В то же время Трамп считает, что "подвешенный вопрос" с Tomahawk может подтолкнуть Путина к переговорам.

Публично Трамп написал после встречи, что Украине и РФ "нужно договариваться". Это ознаменовало возвращение к его прежней риторике после того, как Трамп в последнее время говорил о разочаровании тем, как Путин игнорирует его миротворческие усилия, и допустил, что Украина может вернуть свои территории.

Как известно, 17 октября Зеленский отправился на встречу в Белый дом по приглашению Дональда Трампа. Это произошло после их двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы. Ожидалось, что одним из ключевых вопросов будет возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

Собеседник в делегации рассказал, что президент Украины прибыл на встречу с картами, чтобы показать уязвимые точки российского ОПК и экономики.

Зеленский сказал, что предложит Дональду Трампу соглашение о получении крылатых ракет Tomahawk в обмен на украинские беспилотные системы.

Накануне встречи Трамп позвонил Владимиру Путину, после чего сказал, что тому "не нравится" перспектива предоставления Украине Tomahawk, и сказал, что вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов наверняка не актуальны.

При этом глава Белого дома признает, что Путин, возможно, пытается затянуть время.