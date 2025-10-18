Зеленський після зустрічі з Трампом провів розмову з країнами "коаліції рішучих"

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом поспілкувався з ключовими європейськими партнерами, які входять до "коаліції рішучих".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з пресою після зустрічі.

Зеленський зазначив, що затримка його підходу до преси була пов’язана з тим, що після зустрічі з президентом США він мав телефонну розмову з групою європейських країн-стратегічних партнерів України та керівництвом Євросоюзу.

"Я мав спільну телефонну розмову з групою лідерів європейських країн, з основними представниками "коаліції рішучих". Була і Урсула фон дер Ляєн, і Антоніу Кошта", – сказав Зеленський.

Він додав, що брали участь у розмові також президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр Британії Кір Стармер, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, та генсек НАТО Марк Рютте – і це можливо не вичерпний перелік лідерів.

"Одна з тем нашої розмови з президентом Трампом була безпекові гарантії. Ми розраховуємо, звичайно, на лідерство Сполучених Штатів", – зазначив Зеленський.

Він додав, що з європейськими партнерами говорив зокрема про питання ППО та про підтримку у рамках програми PURL – за якою європейські партнери надають кошти на передачу Україні американської зброї.

Як відомо, 17 жовтня Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому на запрошення Дональда Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов, зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання. Очікувалося,що одним з ключових питань буде можливість надання Україні ракет Tomahawk.

Зеленський сказав, що запропонує Дональду Трампу угоду про отримання крилатих ракет Tomahawk в обмін на українські безпілотні системи.

Після зустрічі ЗМІ дізналися, що Трамп все ж не погодився надати ракети і розмова була досить напруженою. Проте Зеленський зазначив, що питання не закрите остаточно, попри теперішню позицію Трампа.

Президент США заявив після зустрічі, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни.