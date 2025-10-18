Зеленский после встречи с Трампом провел беседу со странами "коалиции решительных"

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом пообщался с ключевыми европейскими партнерами, входящими в "коалицию решительных".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с прессой после встречи.

Зеленский отметил, что задержка его подхода к прессе была связана с тем, что после встречи с президентом США он провел телефонный разговор с группой европейских стран-стратегических партнеров Украины и руководством Евросоюза.

"Я провел совместный телефонный разговор с группой лидеров европейских стран, с основными представителями "коалиции решительных". Были и Урсула фон дер Ляйен, и Антониу Кошта", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в разговоре также участвовали президент Финляндии Александр Стубб, премьер Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск, премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре, премьер Италии Джорджа Мелони и генсек НАТО Марк Рютте – и это возможно не исчерпывающий перечень лидеров.

"Одной из тем нашего разговора с президентом Трампом были гарантии безопасности. Мы рассчитываем, конечно, на лидерство Соединенных Штатов", – отметил Зеленский.

Он добавил, что с европейскими партнерами говорил, в частности, о вопросах ПВО и о поддержке в рамках программы PURL, по которой европейские партнеры предоставляют средства на передачу Украине американского оружия.

Как известно, 17 октября Зеленский отправился на встречу в Белый дом по приглашению Дональда Трампа. Это произошло после двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы. Ожидалось, что одним из ключевых вопросов будет возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

Зеленский сказал, что предложит Дональду Трампу соглашение о получении крылатых ракет Tomahawk в обмен на украинские беспилотные системы.

После встречи СМИ узнали, что Трамп все же не согласился предоставить ракеты и разговор был довольно напряженным. Однако Зеленский отметил, что вопрос не закрыт окончательно, несмотря на нынешнюю позицию Трампа.

Президент США заявил после встречи, что Украине и России "нужно договариваться" о прекращении войны.