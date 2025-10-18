"Твоя мама": у Трампа нахамили журналистам из-за вопроса о Будапеште

В пресс-службе Белого дома вульгарно ответили Huffington Post в ответ на обычный вопрос о том, почему лидеры США и РФ выбрали местом встречи Будапешт.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили Huffington Post.

Журналисты направили ключевым спикерам Белого дома вопрос о том, кто предложил столицу Венгрии Будапешт местом ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа и правителя РФ, о которой они договорились в телефонном разговоре 16 октября.

В частности, в издании напомнили о болезненном для Украины опыте Будапештского меморандума – с гарантиями безопасности в обмен на отказ от унаследованного от СССР ядерного оружия.

"HuffPost спросил Белый дом, кто выбрал Будапешт. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит через несколько минут ответила фразой "Твоя мама", – рассказали журналисты.

Коммуникационный директор Белого дома Стивен Ченг через минуту повторил то же самое.

Эта "шутка" употребляется, в том числе в США, в вульгарном значении, которое очевидно для американских журналистов в этом ответе Белого дома.

HuffPost переспросил, считает ли пресс-секретарь этот ответ смешным.

"Для меня смешно, что вы вообще считаете себя журналистом. Вы ультралевые писаки, которых никто не воспринимает всерьез, включая ваших коллег в СМИ, вам это просто не говорят в лицо. Перестаньте писать мне ваши неоригинальные, предвзятые, бессмысленные вопросы", – цитируют ответ Ливитт в публикации.

"Мы продолжим задавать вопросы спикерам Трампа, особенно те, на которые они не хотят отвечать. Дразнилки уровня школьного двора нас не остановят", – отмечается в новости.

Ранее на этой неделе Пентагон отменил аккредитацию почти всех журналистов за несогласие с драконовскими правилами.

В феврале Белый дом запретил журналистам Associated Press доступ в Овальный кабинет и президентский борт Air Force One из-за отказа использовать навязываемое администрацией Трампа название "Американский залив" вместо Мексиканского. В апреле федеральный судья обязал Белый дом восстановить участие AP в президентском пуле журналистов.

Также Трамп подал иск против The New York Times на 15 млрд долларов за якобы клевету; пока суд отклонил его из-за несоответствия юридическим требованиям.