Європейські лідери прокоментували розмову із Зеленським після його зустрічі з Трампом

Новини — Субота, 18 жовтня 2025, 11:48 — Марія Ємець

Європейські лідери запевнили у подальшій підтримці України після спільного дзвінка з президентом Володимиром Зеленським, де він розповів про підсумки переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр Британії Кір Стармер зазначив, що це була "продуктивна розмова" і він у ній повторив, що Британія буде непохитно підтримувати Україну у її боротьбі та продовжувати військову і гуманітарну допомогу. 

"Ми маємо побачити справедливий і тривалий мир", – написав він. 

Підсумками поділився також президент Фінляндії Александр Стубб.

"Ми залишаємося рішучими у підтримці України. Це передбачає військову та фінансову допомогу, гарантії безпеки, припинення вогню і мирний процес. Робота триває. І ніхто не хоче завершення цієї війни більше, ніж українці", – зазначив Стубб.

Інші присутні під час розмови лідери поки не коментували її. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом поспілкувався з ключовими європейськими партнерами, які входять до "коаліції рішучих", керівництвом ЄС та генсеком НАТО.

Як відомо, Трамп все ж не погодився надати Україні ракети Tomahawk, за даними ЗМІ, розмова була досить напруженою. Проте Зеленський зазначив, що питання не закрите остаточно, попри теперішню позицію Трампа. 

Президент США знову заявив після зустрічі, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни.

Читайтег головне про зустріч Зеленського з Трампом та її результати.

