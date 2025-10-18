Европейские лидеры прокомментировали разговор с Зеленским после его встречи с Трампом
Европейские лидеры заверили в дальнейшей поддержке Украины после совместного звонка с президентом Владимиром Зеленским, где он рассказал об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Премьер Великобритании Кир Стармер отметил, что это был "продуктивный разговор" и он в нем повторил, что Великобритания будет непоколебимо поддерживать Украину в ее борьбе и продолжать военную и гуманитарную помощь.
Productive call this evening with @ZelenskyyUa, other European leaders and @SecGenNATO.
I reiterated our unwavering commitment to Ukraine in the face of Russian aggression, the UK will continue to send humanitarian aid and military support.
We must see a just and lasting peace.– Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 17, 2025
"Мы должны увидеть справедливый и длительный мир", – написал он.
Итогами поделился также президент Финляндии Александр Стубб.
"Мы остаемся решительными в поддержке Украины. Это предполагает военную и финансовую помощь, гарантии безопасности, прекращение огня и мирный процесс. Работа продолжается. И никто не хочет завершения этой войны больше, чем украинцы", – отметил Стубб.
Just finished a call with @ZelenskyyUa and European leaders.– Alexander Stubb (@alexstubb) October 17, 2025
We stand firm in our support to Ukraine. This entails military and financial aid, security guarantees, a ceasefire and a peace process.
Work continues. Nobody wants to see this war end more than the Ukrainians do.
Другие присутствовавшие во время разговора лидеры пока не комментировали его.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом пообщался с ключевыми европейскими партнерами, входящими в "коалицию решительных", руководством ЕС и генсеком НАТО.
Как известно, Трамп все же не согласился предоставить Украине ракеты Tomahawk, по данным СМИ, разговор был довольно напряженным. Однако Зеленский отметил, что вопрос не закрыт окончательно, несмотря на нынешнюю позицию Трампа.
Президент США снова заявил после встречи, что Украине и России "нужно договариваться" о прекращении войны.
Читайте главное о встрече Зеленского с Трампом и ее результатах.