Сикорский ответил Сийярто, почему Польша защищает подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился тем, что Польша не выдала Германии украинца, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков"; в ответ глава МИД Польши Радослав Сикорский посоветовал ему посмотреть на контекст событий.

Как сообщает "Европейская правда", министры обменялись заявлениями в соцсети X.

Сьиярто возмутился комментарием премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что польский суд "правильно поступил", отказав в экстрадиции украинца.

"Это скандал: с точки зрения Польши, если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, ее можно взорвать. Они таким образом заранее "дали разрешение" на теракты в Европе. Польша не просто освободила, но еще и прославляет террориста. Вот до чего докатилось европейское верховенство права", – написал глава МИД Венгрии.

"Нет, Петер. Когда иностранный агрессор бомбардирует вашу страну, вы можете легитимно наносить ответные удары, чтобы подорвать способность агрессора финансировать войну. Это называется самообороной", – ответил ему Сикорский.

Напомним, 17 октября Окружной суд в Варшаве в пятницу не согласился выдать подозреваемого в подрыве газопроводов "Северного потока" Владимира Ж. немецкой стороне и отменил его временный арест.

Премьер-министр Польши Дональд Туск одобрительно прокомментировал это решение, а глава МИД Германии сказал, что Берлин уважает решение суда в Польше.

Верховный суд Италии отменил решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, которому также инкриминируют причастность к взрыву российских газопроводов "Северные потоки".

Президент Украины Владимир Зеленский после первых предположений о "украинском следе" заявил, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.