Германия отправит трех военных Бундесвера для мониторинга перемирия между Израилем и ХАМАС

Германия отправит в Израиль трех военных Бундесвера для мониторинга соблюдения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Германии.

Два офицера и бригадный генерал Бундесвера отправятся в Израиль на следующей неделе и будут выполнять свои задачи "в форме, но без оружия".

Они будут работать в Центре военно-гражданской координации на юге Израиля с ведущей ролью США, где будет в общей сложности около 200 военных. Строительство центра еще частично продолжается.

Задачами военных будет следить за соблюдением перемирия, устранять следы боевых действий и координировать поступление гуманитарной помощи в сектор Газа.

Кроме того, на центр планируют возложить функцию подготовки и логистической поддержки будущих стабилизационных сил, предусмотренных планом администрации США для поддержания мира на Ближнем Востоке. Этот контингент в будущем должен присутствовать непосредственно в секторе Газа, в частности для контроля за запланированным разоружением ХАМАС и поддержанием безопасности.

В ЕС на следующей неделе обсудят, как присоединиться к мирному плану Трампа.

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Подписание состоялось во время международного саммита, который Египет принял по этому случаю. На мероприятии также присутствовали лидеры европейских стран.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что считает войну в Газе официально завершенной.

В то же время президент США сказал, что если ХАМАС не будет соблюдать заключенное мирное соглашение, он рассмотрит возможность разрешить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху возобновить военные действия в Газе.