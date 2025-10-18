Стефанішина озвучила головні підсумки візиту Зеленського до США

Посол України у США Ольга Стефанішина розповіла, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона поінформував свого американського колегу Дональда Трампа про ситуацію на фронті, наслідки російських ракетних ударів по енергосистемі України та першочергові оборонні потреби.

Про це посол написала у своєму Telegram, повідомляє "Європейська правда".

За словами Стефанішиної, президенти погодилися, що США разом з європейськими партнерами мають відігравати ключову роль у гарантуванні безпеки України.

Вона додала, що українська сторона розраховує на посилення тиску на Росію для припинення війни.

Стефанішина також поінформувала про "низку результативних зустрічей" Зеленського, спрямованих на посилення співпраці із США у сфері безпеки, оборони та енергетики.

За її словами. зустріч з міністром енергетики США Крісом Райтом відбулася у безпрецедентному форматі за участі провідних енергетичних компаній" – Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet, Venture Global та Westinghouse Electric Company.

"До розмови долучилися Президент EXIM Bank Джон Йованович, керівник DFC Бен Блек та високопоставлені представники Державного департаменту, які відповідають за програми американської допомоги. Учасники обговорили ініціативи щодо американського LNG газу, проєктів у нафтовій і ядерній сферах, розвитку енергетичної інфраструктури", – зазначила посол.

На переговорах із компаніями Lockheed Martin і Raytheon ішлося про подальше посилення протиповітряної оборони України, зокрема системами Patriot, ракетами до них та літаками F-16, а також про можливості спільного виробництва.

Також Зеленський взяв участь в обговоренні з представниками провідних аналітичних центрів США щодо розвитку відносин України і США, а також кроків, необхідних для досягнення справедливого миру.

Як відомо, 17 жовтня Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому на запрошення Дональда Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов, зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання.

Співрозмовник у делегації розповів, що президент України прибув на зустріч із мапами, щоб показати вразливі точки російського ОПК та економіки.

Зеленський сказав, що запропонує Дональду Трампу угоду про отримання крилатих ракет Tomahawk в обмін на українські безпілотні системи.

За даними ЗМІ, на зустрічі Трамп дав зрозуміти, що поки не розглядає надання Україні ракет Tomahawk.