Стефанишина озвучила главные итоги визита Зеленского в США

Посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала, что президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ситуации на фронте, последствиях российских ракетных ударов по энергосистеме Украины и первоочередных оборонных потребностях.

Об этом посол написала в своем Telegram, сообщает "Европейская правда".

По словам Стефанишиной, президенты согласились, что США вместе с европейскими партнерами должны играть ключевую роль в обеспечении безопасности Украины.

Она добавила, что украинская сторона рассчитывает на усиление давления на Россию для прекращения войны.

Стефанишина также проинформировала о "ряде результативных встреч" Зеленского, направленных на усиление сотрудничества с США в сфере безопасности, обороны и энергетики.

По ее словам. встреча с министром энергетики США Крисом Райтом состоялась в беспрецедентном формате с участием ведущих энергетических компаний" – Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet, Venture Global и Westinghouse Electric Company.

"К разговору присоединились Президент EXIM Bank Джон Йованович, руководитель DFC Бен Блэк и высокопоставленные представители Государственного департамента, которые отвечают за программы американской помощи. Участники обсудили инициативы по американскому LNG газу, проектам в нефтяной и ядерной сферах, развитию энергетической инфраструктуры", – отметила посол.

На переговорах с компаниями Lockheed Martin и Raytheon речь шла о дальнейшем усилении противовоздушной обороны Украины, в частности системами Patriot, ракетами к ним и самолетами F-16, а также о возможностях совместного производства.

Также Зеленский принял участие в обсуждении с представителями ведущих аналитических центров США по развитию отношений Украины и США, а также шагов, необходимых для достижения справедливого мира.

Как известно, 17 октября Зеленский отправился на встречу в Белый дом по приглашению Дональда Трампа. Это произошло после их двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы.

Собеседник в делегации рассказал, что президент Украины прибыл на встречу с картами, чтобы показать уязвимые точки российского ОПК и экономики.

Зеленский сказал, что предложит Дональду Трампу сделку о получении крылатых ракет Tomahawk в обмен на украинские беспилотные системы.

По данным СМИ, на встрече Трамп дал понять, что пока не рассматривает предоставление Украине ракет Tomahawk.