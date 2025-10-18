Стефанишина озвучила главные итоги визита Зеленского в США
Посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала, что президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ситуации на фронте, последствиях российских ракетных ударов по энергосистеме Украины и первоочередных оборонных потребностях.
Об этом посол написала в своем Telegram, сообщает "Европейская правда".
По словам Стефанишиной, президенты согласились, что США вместе с европейскими партнерами должны играть ключевую роль в обеспечении безопасности Украины.
Она добавила, что украинская сторона рассчитывает на усиление давления на Россию для прекращения войны.
Стефанишина также проинформировала о "ряде результативных встреч" Зеленского, направленных на усиление сотрудничества с США в сфере безопасности, обороны и энергетики.
По ее словам. встреча с министром энергетики США Крисом Райтом состоялась в беспрецедентном формате с участием ведущих энергетических компаний" – Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet, Venture Global и Westinghouse Electric Company.
"К разговору присоединились Президент EXIM Bank Джон Йованович, руководитель DFC Бен Блэк и высокопоставленные представители Государственного департамента, которые отвечают за программы американской помощи. Участники обсудили инициативы по американскому LNG газу, проектам в нефтяной и ядерной сферах, развитию энергетической инфраструктуры", – отметила посол.
На переговорах с компаниями Lockheed Martin и Raytheon речь шла о дальнейшем усилении противовоздушной обороны Украины, в частности системами Patriot, ракетами к ним и самолетами F-16, а также о возможностях совместного производства.
Также Зеленский принял участие в обсуждении с представителями ведущих аналитических центров США по развитию отношений Украины и США, а также шагов, необходимых для достижения справедливого мира.
Как известно, 17 октября Зеленский отправился на встречу в Белый дом по приглашению Дональда Трампа. Это произошло после их двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы.
Собеседник в делегации рассказал, что президент Украины прибыл на встречу с картами, чтобы показать уязвимые точки российского ОПК и экономики.
Зеленский сказал, что предложит Дональду Трампу сделку о получении крылатых ракет Tomahawk в обмен на украинские беспилотные системы.
По данным СМИ, на встрече Трамп дал понять, что пока не рассматривает предоставление Украине ракет Tomahawk.