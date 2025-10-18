Туск: солидарность Европы с Украиной сегодня важнее, чем когда-либо прежде

Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи президентов Дональд Трампа и Владимира Зеленского отметил важность для Европы проявить солидарность с Украиной.

Об этом польский премьер написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом пообщался с ключевыми европейскими партнерами, которые входят в "коалицию решительных", руководством ЕС и генсеком НАТО.

"После вчерашних переговоров президента Зеленского в Белом доме и с европейскими лидерами одно стало абсолютно понятным: солидарность Европы с Украиной против агрессии России сегодня важна как никогда раньше", – подчеркнул Туск.

Как известно, Трамп все же не согласился предоставить Украине ракеты Tomahawk, по данным СМИ, разговор был достаточно напряженным. Однако Зеленский отметил, что вопрос не закрыт окончательно, несмотря на нынешнюю позицию Трампа.

Президент США вновь заявил после встречи, что Украине и России "надо договариваться" о прекращении войны.