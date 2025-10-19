СМИ узнали, что могли похитить из Лувра

В воскресенье, 19 октября, во время ограбления Лувра в центре Парижа, неизвестные могли похитить драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице.

Об этом стало известно французской газете Le Parisien, пишет "Европейская правда".

По данным французской газеты, музей ограбили несколько неизвестных, которые были в масках, полностью закрывавших лица. Они могли проникнуть в здание со стороны Сены, где сейчас ведутся строительные работы.

Как отмечается, неизвестные могли воспользоваться грузовым лифтом, чтобы попасть непосредственно в целевую комнату в галерее "Аполлона".

Разбив окна, двое мужчин вошли в помещение, а третий остался снаружи. Неизвестные, по предварительной информации, могли похитить девять предметов из коллекции драгоценностей, принадлежавших Наполеону и императрице, среди которых были ожерелье, брошь и диадема.

Эти предметы были выставлены в витринах, посвященных Наполеону и французским монархам.

По информации источника из Лувра, знаменитый "Регент", самый большой бриллиант в коллекции весом более 140 карат, не был похищен. Ущерб еще не оценен.

Прошлой осенью вооруженные люди ограбили музей во французском Паре-ле-Моньяль и похитили драгоценности на миллионы евро из работы известного парижского ювелира Жозефа Шоме, которая является национальным достоянием.

В октябре 2025 года четверо человек, подозреваемых в ограблении музея, посвященного бывшему президенту Франции Жаку Шираку, были взяты под стражу.