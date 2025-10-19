ЗМІ: російські хакери зламали низку військових баз Британії

Міністерство оборони Великої Британії розслідує повідомленя про те, що російські хакери викрали сотні конфіденційних військових документів і опублікували їх у даркнеті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив таблоїд The Mail On Sunday.

За даними таблоїда, російські зловмисники отримали доступ до сховища файлів, зламавши систему підрядника Міноборони Британії Dodd Group.

У файлах нібито містяться детальні відомості про вісім баз британських військово-повітряних та військово-морських, а також імена та електронні адреси співробітників Міністерства оборони країни.

Згідно з повідомленням The Mail On Sunday, викрадені документи містять інформацію про низку секретних баз ВПС і ВМС, зокрема базу ВПС Лейкенхіт у Саффолку, де базуються американські літаки F-35.

"Ми активно розслідуємо заяви про те, що інформація, пов'язана з Міноборони, була опублікована в даркнеті. З метою захисту секретної оперативної інформації ми не будемо надавати жодних коментарів щодо деталей", – сказав представник відомства.

Минулого року в Британії зламали базу даних з особистою інформацією британських військовослужбовців і зловмисники отримали до неї доступ. За інформацією ЗМІ, за кібератакою стояв Китай.

Розслідування британського видання The Guardian у 2023 році виявило численні проблеми з кібербезпекою на атомному комплексі Селлафілд – наймасштабнішому подібному об’єкті у Великій Британії, де розташоване найбільше у світі сховище радіоактивного плутонію.