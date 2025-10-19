СМИ: российские хакеры взломали ряд военных баз Британии

Министерство обороны Великобритании расследует сообщения о том, что российские хакеры похитили сотни конфиденциальных военных документов и опубликовали их в даркнете.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил таблоид The Mail On Sunday.

По данным таблоида, российские злоумышленники получили доступ к хранилищу файлов, взломав систему подрядчика Минобороны Великобритании Dodd Group.

В файлах якобы содержатся подробные сведения о восьми базах британских военно-воздушных и военно-морских сил, а также имена и электронные адреса сотрудников Министерства обороны страны.

Согласно сообщению The Mail On Sunday, похищенные документы содержат информацию о ряде секретных баз ВВС и ВМС, в частности базе ВВС Лейкенхит в Саффолке, где базируются американские самолеты F-35.

"Мы активно расследуем заявления о том, что информация, связанная с Минобороны, была опубликована в даркнете. В целях защиты секретной оперативной информации мы не будем давать никаких комментариев по деталям", – сказал представитель ведомства.

В прошлом году в Великобритании взломали базу данных с личной информацией британских военнослужащих, и злоумышленники получили к ней доступ. По информации СМИ, за кибератакой стоял Китай.

Расследование британского издания The Guardian в 2023 году выявило многочисленные проблемы с кибербезопасностью на атомном комплексе Селлафилд – самом масштабном подобном объекте в Великобритании, где расположено крупнейшее в мире хранилище радиоактивного плутония.