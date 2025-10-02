В Литве оппозиция требует объяснений, почему Минкульт "отдали" ультраправым

Оппозиция в Сейме Литвы просит премьер-министра Ингу Ругинене объяснить решение о назначении на должность министра культуры представителя ультраправой "Зари Ниману" Игнотаса Адомавичюса.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Представители оппозиционных политических сил в Сейме Литвы просят премьер-министра Ругинене объяснить решение правящей партии социал-демократов о передаче должности министра культуры партии "Заря Ниману".

Они также заявили, что, несмотря на резонанс в обществе по поводу такого решения, премьер-министр "не реагирует на ситуацию" и "искажает требования протестующих об исключении "Зоры Ниману" из культурной сферы, выставляя это как требование устранить "Зору Ниману" из коалиции".

Обращение подписали представители партий "Союз Отечества-Литовские христианские демократы", "Либеральное движение" и левоцентристы "За Литву".

Ранее лидер литовских консерваторов, экс-министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что литовские министерства с назначением таких лиц, как Адомавичюс, "превращаются в цирк".

Напомним, назначение министром культуры Игнотаса Адомавичюса от "Зори Ниману" спровоцировало скандал.

На прошлой неделе у президентского дворца прошел протест представителей культурного сообщества против назначения Адомавичюса на должность министра культуры; петиции против него собрала 62 тысячи подписей, а на 5 октября планируется предупредительная забастовка культурно-художественной отрасли.