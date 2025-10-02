Министр обороны Швейцарии призвал к пересмотру закона об экспорте оружия

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер призвал швейцарских парламентариев продвигаться в направлении ослабления ограничений на экспорт вооружений, чтобы способствовать международному сотрудничеству в области безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

В феврале правительство Швейцарии предложило смягчить ограничения на экспорт оружия, чтобы поддержать отечественную оборонную промышленность и связи в области безопасности.

В интервью газете Neue Zuercher Zeitung, опубликованном в четверг, швейцарский министр отметил, что жесткая позиция Швейцарии подрывает "доверие" со стороны ее партнеров в сфере безопасности.

"Вот почему важно, чтобы парламент и в дальнейшем продвигал запланированный пересмотр закона о военных материалах: мы должны гарантировать, что Швейцария является надежным партнером", – сказал он.

Пфистер подчеркнул риски кибератак и проникновения дронов и заявил, что в сфере оборонных возможностей для противодействия последним существует "большая потребность в усовершенствовании". По его словам, Швейцария вскоре предложит соответствующую систему для этого.

Министра также спросили, как НАТО отреагирует в случае нападения на Швейцарию, и он отметил, что как не член Альянса страна потенциально уязвима для шантажа.

"Атаки дронов также могут нанести большой ущерб. Поэтому Швейцария должна иметь возможность сотрудничать с другими вооруженными силами. Стабильные отношения имеют важное значение", – сказал министр.

Напомним, в конце мая Пфистер подчеркнул, что Швейцария должна взять свою безопасность в свои руки и использовать все доступные средства, в частности международное сотрудничество.

Во время летней сессии Совет кантонов, верхняя палата швейцарского парламента, одобрил законопроект об ослаблении ограничений на экспорт военного оборудования.

А 20 июня федеральный совет Швейцарии представил меры по поддержке швейцарской оборонной промышленности, позиции которой были ослаблены, в частности, полномасштабным вторжением России в Украину.