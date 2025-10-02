Британия планирует ужесточить правила поселения беженцев

Великобритания больше не будет автоматически предоставлять права на поселение и воссоединение семей мигрантам, получившим убежище.

Об этом объявило британское правительство в среду в рамках дальнейших усилий по сдерживанию иммиграции, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лейбористское правительство усиливает свою иммиграционную политику, пытаясь ограничить поддержку популистской партии Reform UK, и особенно сосредотачивается на уменьшении количества людей, которые нелегально прибывают из Франции на небольших лодках.

Сейчас мигранты со статусом беженца могут претендовать на получение постоянного вида на жительство через пять лет. Новое предложение будет означать, что постоянное проживание не гарантируется и будет предметом более длительного процесса, который включает демонстрацию вклада в развитие Британии.

"Изменения положат конец несправедливой системе, при которой те, кто пересекает Ла-Манш на маленькой лодке, имеют больше прав на поселение и воссоединение с семьей, чем те, кто прибывает легальным путем и даже является гражданами Великобритании", – говорится в заявлении правительства.

Планы основываются на более жестких правилах поселения для всех мигрантов, изложенных министром внутренних дел Шабаной Махмуд в понедельник.

Среди них – требование к заявителям платить взносы на социальное страхование, не иметь судимостей, не претендовать на льготы, владеть английским языком и быть волонтерами в своих общинах. Правительство также заявило, что удвоит квалификационные периоды для получения постоянного вида на жительство до 10 лет.

В заявлении, сделанном в среду, также говорится о том, что беженцы потеряют автоматическое право привозить свои семьи в Британию.

Правительство приостановило прием таких заявлений на воссоединение семей в сентябре.

Правительство заявило, что беженцы не будут возвращены в свои страны и будут иметь право на то, что оно назвало "основной защитой".

Он не уточнил, как долго беженцам, которые соответствуют условиям, нужно будет ждать, чтобы получить право на проживание. Более подробная информация об изменениях будет обнародована позже в этом году, заявили в правительстве.

Стоит отметить, что премьер Британии Кир Стармер размышляет над отменой части визовых сборов для талантливых специалистов – в попытке привлечь в Британию научные таланты на фоне жесткой антииммиграционной политики администрации Трампа.

Напомним, в середине сентября десятки тысяч людей вышли на антииммиграционный марш и контрпротест в Лондоне.

Недавно Великобритания выслала во Францию первого мигранта по соглашению между странами о возвращении искателей убежища, которое вступило в силу в августе.