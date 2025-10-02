У Молдові тимчасово обмежили діяльність партії, глава якої зазіхала на Одещину

Апеляційний суд Кишинева у четвер постановив тимчасово обмежити діяльність партії Moldova Mare ("Велика Молдова") Вікторії Фуртуне – соратниці олігарха-втікача Ілана Шора.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство юстиції Молдови.

Суд ухвалив рішення тимчасово обмежити діяльність Moldova Mare як запобіжний захід за позовом Мінʼюсту.

Він напередодні подав позов, вимагаючи обмежити діяльність партії на 12 місяців через "порушення демократичного виборчого процесу", повʼязані з отриманням фінансування з Росії.

Формальна ідеологія Moldova Mare – молдовський націоналізм, але на практиці це віртуальна партія. Її створила і очолює Вікторія Фуртуне – людина молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, який зараз живе у Москві та працює на Кремль, координуючи російські активності у Молдові.

Фуртуне нещодавно привернула до себе увагу заявами про прагнення повернути Молдові Буджак – історико-географічний регіон, що є півднем сучасної Одеської області.

Вона, поруч з низкою молдовських політиків, у липні 2025 року опинилась у санкційному списку ЄС.