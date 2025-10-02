В Молдове временно ограничили деятельность партии, глава которой посягала на Одесскую область

Апелляционный суд Кишинева в четверг постановил временно ограничить деятельность партии Moldova Mare ("Великая Молдова") Виктории Фуртуне – соратницы беглого олигарха Илана Шора.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство юстиции Молдовы.

Суд принял решение временно ограничить деятельность Moldova Mare в качестве меры пресечения по иску Минюста.

Он накануне подал иск, требуя ограничить деятельность партии на 12 месяцев из-за "нарушений демократического избирательного процесса", связанных с получением финансирования из России.

Формальная идеология Moldova Mare – молдовский национализм, но на практике это виртуальная партия. Ее создала и возглавляет Виктория Фуртуне – человек беглого молдовского олигарха Илана Шора, который сейчас живет в Москве и работает на Кремль, координируя российские активности в Молдове.

Фуртуне недавно привлекла к себе внимание заявлениями о стремлении вернуть Молдове Буджак – историко-географический регион, который является югом современной Одесской области.

Она, наряду с рядом молдовских политиков, в июле 2025 года оказалась в санкционном списке ЕС.