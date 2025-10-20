Президенти Литви і Польщі відкрили ділянку стратегічно важливого транспортного коридору

Президенти Польщі та Литви у понеділок спільно відкрили литовську ділянку автомагістралі Via Baltica, що має стратегічне значення.

Про відкриття повідомили у канцелярії президента Польщі, пише "Європейська правда".

"Історичний момент. Символічне відкриття автомагістралі Via Baltica, яка з'єднує Польщу та Литву", – прокоментували у канцелярії польського президента в соцмережі Х, додавши відео символічного моменту.

Historyczny moment. Symboliczne uruchomienie połączenia drogowego Via Baltica, które łączy Polskę i Litwę. pic.twitter.com/eE8DzdioJQ – Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) October 20, 2025

Via Baltica – це загальновживана назва Першого загальноєвропейського транспортного коридору (TEN-T), зазначили у канцелярії президента Польщі.

Цей коридор є частиною міжнародної траси E67. Врешті-решт Via Baltica має з'єднати Варшаву з Гельсінкі. Дорога пролягатиме через Каунас, Ригу і Таллінн (загалом 970 кілометрів).

Маршрут має стратегічне значення. Він є ключовим транспортним коридором, що з'єднує Скандинавію та країни Балтії з Центральною та Західною Європою, а також є важливим сполученням на північно-південній осі.

Крім того, Via Baltica має важливе значення в військовій та оборонній сфері країн східного флангу НАТО.

Вона значно покращує можливості зв'язку військ Альянсу та, в разі потреби, швидке розгортання військових підрозділів у країнах Балтії.

Нагадаємо, у вересні країни Балтії підписали угоду про електрифікацію Rail Baltica на 1,8 млрд євро.

Раніше в Естонії з міркувань економії вирішили розбити на етапи запуск євроколії Rail Baltica.