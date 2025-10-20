Президенты Литвы и Польши открыли участок стратегически важного транспортного коридора

Президенты Польши и Литвы в понедельник совместно открыли литовский участок автомагистрали Via Baltica, имеющей стратегическое значение.

Об открытии сообщили в канцелярии президента Польши, пишет "Европейская правда".

"Исторический момент. Символическое открытие автомагистрали Via Baltica, которая соединяет Польшу и Литву", – прокомментировали в канцелярии польского президента в соцсети Х, добавив видео символического момента.

Historyczny moment. Symboliczne uruchomienie połączenia drogowego Via Baltica, które łączy Polskę i Litwę. pic.twitter.com/eE8DzdioJQ – Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) October 20, 2025

Via Baltica – это общеупотребительное название Первого общеевропейского транспортного коридора (TEN-T), отметили в канцелярии президента Польши.

Этот коридор является частью международной трассы E67. В конце концов Via Baltica должна соединить Варшаву с Хельсинки. Дорога будет пролегать через Каунас, Ригу и Таллинн (всего 970 километров).

Маршрут имеет стратегическое значение. Он является ключевым транспортным коридором, соединяющим Скандинавию и страны Балтии с Центральной и Западной Европой, а также является важным сообщением на оси север-юг.

Кроме того, Via Baltica имеет важное значение в военной и оборонной сфере стран восточного фланга НАТО.

Она значительно улучшает возможности связи войск Альянса и, в случае необходимости, быстрое развертывание военных подразделений в странах Балтии.

Напомним, в сентябре страны Балтии подписали соглашение об электрификации Rail Baltica на 1,8 млрд евро.

Ранее в Эстонии из соображений экономии решили разбить на этапы запуск евроколеи Rail Baltica.