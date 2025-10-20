Музей Лувру через скандальне пограбування залишиться закритим для відвідувачів

Музей Лувру, один з найпопулярніших у світі, залишиться закритим для відвідувачів протягом всього понеділка через скандальне пограбування.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Лувр залишиться зачиненим для відвідувачів протягом всього понеділка через розслідування після крадіжки багатьох коштовностей із галереї Аполлона, де розміщені картини та королівські дорогоцінні прикраси.

Спершу планувалося, що він відновить роботу вранці 20 жовтня.

Тим часом ЗМІ неофіційно дізналися, які саме коштовності винесли крадії.

Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: розбиту корону Євгенії та ще один предмет.

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що винних впіймають і притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, нідерландські правоохоронці досі не знайшли дакійські скарби, власність Румунії, які викрали з тимчасової експозиції в Ассені. Румунії виплатили компенсацію за втрачені коштовності.