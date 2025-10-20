Музей Лувра из-за скандального ограбления останется закрытым для посетителей

Музей Лувра, один из самых популярных в мире, останется закрытым для посетителей в течение всего понедельника из-за скандального ограбления.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Лувр останется закрытым для посетителей в течение всего понедельника из-за расследования после кражи многих драгоценностей из галереи Аполлона, где размещены картины и королевские драгоценные украшения.

Сначала планировалось, что он возобновит работу утром 20 октября.

Между тем СМИ неофициально узнали, какие именно драгоценности вынесли воры.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: разбитую корону Евгении и еще один предмет.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что виновных поймают и привлекут к ответственности.

Напомним, нидерландские правоохранители до сих пор не нашли дакийские сокровища, собственность Румынии, которые похитили из временной экспозиции в Ассене. Румынии выплатили компенсацию за утраченные драгоценности.